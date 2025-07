US-Altersvorsorge künftig mit Bitcoin? Trump will Rentenmarkt für Krypto öffnen

Das Wichtigste in Kürze

Trump will per Executive Order den 9 Billionen USD schweren Rentenmarkt für Bitcoin, Ether, Gold und Private Equity öffnen.

401(k)-Pläne sollen künftig direkte Investments in diese alternativen Anlageklassen ermöglichen.

Selbst 1 % des Topfs entspricht rund 90 Mrd.

USD neuem Bitcoin-Kapital und könnte den Markt massiv befeuern.

Präsident Donald Trump plant aut einem Bericht der Financial Times voraussichtlich noch in dieser Woche eine Executive Order zu unterzeichnen, die es Arbeitnehmern erlaubt, Teile ihrer 401(k)-Altersvorsorge in alternative Anlagen wie Kryptowährungen, Gold oder Private Equity zu investieren. Damit wird der rund 9 Billionen US-Dollar schwere Rentenmarkt geöffnet und könnte frisches Kapital in Milliardenhöhe in digitale Assets lenken.

Trump will neue Executive Order unterzeichnen

Der Erlass beauftragt laut Financial Times das US-Arbeitsministerium und das Finanzministerium, alle regulatorischen Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die es bisher verhindert haben, dass 401(k)-Pläne neben Aktien und Anleihen auch in alternative Anlageklassen investieren. Konkret bedeutet das neben Edelmetallen wie Gold und Silber sowie in Private-Equity- und Infrastrukturfonds auch in Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether. So soll Sparen weiter diversifiziert werden.

JUST IN: 🇺🇸 President Trump is preparing to open the $9 trillion US retirement market to Bitcoin & crypto investments — Financial Times pic.twitter.com/Omabfe7UjW — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 17, 2025

Was will Trump erreichen? Auswirkungen auf Anleger und Vermögensverwalter

Die Freigabe alternativer Anlageklassen katapultiert Schwergewichte wie BlackRock, Vanguard oder Fidelity in die Pole-Position: Diese Vermögensverwalter haben längst Papiere und Pläne in der Schublade, um Bitcoin, Ethereum und Co. über ihre 401(k)-Produkte anzubieten. Durch Trumps Executive Order müssen Arbeits- und Finanzministerium jetzt sämtliche Stolpersteine aus dem Weg räumen, die bislang nur Aktien- und Anleihenfonds in professionell gemanagten Altersvorsorgeplänen zuließen.

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeutet das echte Erleichterung: Der Umweg über spezialisierte Krypto-Broker entfällt, denn die Einbuchung läuft direkt über den Arbeitgeber und das vertraute 401(k)-Interface. Gleichzeitig bleiben Einzahlungen in Bitcoin oder Gold steuerlich aufgeschoben, genau wie bei klassischen Beiträgen zur Rente.

Chancen und Risiken

Trump reiht sich nahtlos in seine Krypto-Offensive ein: Er will den 9 Billionen US-Dollar schweren Rententopf für Bitcoin, Ether, Gold und Private Equity aufstoßen. Das dürfte eine Welle frischen Kapitals lostreten, von der vor allem jene profitieren werden, die schon seit Jahren am Über-den-Tellerrand-Investieren tüfteln. Selbst wenn nur ein Prozent des Riesentopfs in Bitcoin fließt, sprechen wir von rund 90 Milliarden Dollar, die neu in den Markt gespült werden. Langfristiger Aufwärtsschub vorprogrammiert, denn je mehr professionelle Manager ihr Pulver auf diese digitalen Assets legen, desto weniger bleibt Bitcoin das Spielzeug für Spekulanten und desto mehr etabliert es sich als ernstzunehmende Anlageklasse.

Doch jenseits dieser Euphoriewellen gibt es auch kritische Fragen: Alternative Investments wie Private Equity oder Kryptowährungen sind in klassischen 401(k)-Plänen bisher nicht zugelassen, und zwar nicht ohne Grund: Illiquidität, hohe Verwaltungsgebühren und dunkle Bewertungsmodelle haben so manchen Portfolio-Manager nachts wachgehalten. Selbst die Giganten der Branche warnen davor, dass private Märkte und Krypto-Produkte nicht die gleiche Transparenz oder Liquidität bieten wie börsennotierte Aktien und Anleihen.

Sind diese Hürden erst einmal aus dem Weg geräumt, bleiben immer noch Fragen offen: Wer ist bereit das Risiko der Volatilität einzugehen, wenn es doch mal wieder kracht? Und wie schnell reagieren Regulierer, wenn sich neue Risiken in den nun frei zugänglichen Anlagen zeigen? Unterschiedliche Auffassungen von SEC, CFTC und Arbeitsministerium könnten schnell zu Verzögerungen oder Rückschlägen führen.

Fazit

Der geplante Schritt folgt auf eine Serie krypto-freundlicher Initiativen im Kongress – darunter die “Krypto-Woche”, Coinspeaker berichtete. Trump scheint weiter den “Pro-Krypto”-Weg zu gehen.

Ob und inwieweit die Executive Order tatsächlich alle regulatorischen Hürden beseitigt und welche Produkte binnen der kommenden Monate eingeführt werden, hängt auch von den konkreten Vorgaben der Aufsichtsbehörden ab.

Sollte das alles durchgewunken werden, ist das ein weiterer, politischer Schritt auf dem Weg zur Massenadaption. Ob ähnliche Reformen wohl auch hierzulande denkbar sind?