XRP Prognose: Kann Ripple in diesem Bullrun mithalten?

Das Wichtigste in Kürze

XRP hat nach dem Ende des SEC-Falls neue Dynamik gewonnen.

Der Kurs bewegt sich stabil über 3 Dollar und könnte kurzfristig in Richtung 3,65 Dollar steigen.

ETF-Anträge von großen Firmen verstärken den Optimismus.

Institutionelle Investoren könnten jetzt leichter einsteigen.

Bitcoin bleibt richtungsweisend für den Markt.

Innovative Projekte wie $HYPER unterstützen die Krypto-Stimmung.

Langfristig hängt vieles von institutioneller Adoption ab.

Chancen sind hoch, Risiken bleiben.

Kursniveaus im Blick: 3 Dollar und darüber hinaus

XRP hat kürzlich die 3,00 Dollar zurückerobert, und das ist mehr als nur eine psychologische Marke – sie dient nun als wichtige Unterstützung.

Aus meinen Charts geht hervor: über 3 Dollar sind die nächsten Zonen bei 3,30 und 3,65 Dollar. Ein starker Ausbruch über 3,65 Dollar, untermauert durch Volumen, könnte innerhalb weniger Monate den Weg zu über 4 Dollar eröffnen. Das klingt gewagt, aber Momentum plus regulatorische Klarheit können Märkte schneller bewegen, als Skeptiker erwarten.

#XRP – $3.30 Is the Target! 🎯 Our objective is clear: $3.30! 🚀 Any daily closure below this level is just noise; the real signal comes when we close above $3.30. That’s where the magic happens! ✨ Remember, $2.73 is our MACRO SUPPORT level, and it’s crucial for maintaining… pic.twitter.com/TQ0LddQbBb — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) August 23, 2025

Kurzfristig würde ich eine Konsolidierung zwischen 2,90 und 3,30 Dollar erwarten. Solange 3 Dollar als Unterstützung hält, haben die Bullen die Kontrolle. Ein Bruch darunter? Das könnte einen erneuten Test von 2,73 Dollar bedeuten. Immer Risiken absichern.

XRP/USDT – Rebound innerhalb eines fallenden 4H-Kanals

Die Kursbewegung von XRP zeigt nach wochenlangem Hin und Her endlich Lebenszeichen. Im Tageschart verteidigten Käufer die Zone von 2,95–3,00 Dollar, wo das untere Bollinger-Band und der 50-Tage-Durchschnitt zusammenlaufen.

XRP/USDT — “Rebound inside a falling 4H channel” Multi-TF read

•Daily: Bounce from the lower band/MA50 cluster (~2.95–3.00). Price now tests the mid-BB ~3.10 with stacked MAs above; MACD basing, RSI back to the mid-40s/50s. Trend still above the 200D, so the bigger structure is… — XRP News | No Hype (@XRPnoisefree) August 23, 2025

Dieser Bounce trieb den Kurs in Richtung der mittleren Bandlinie bei rund 3,10 Dollar, während MACD sich abflachte und RSI langsam in den neutralen Bereich zurückkehrte. Das große Bild bleibt oberhalb des 200-Tage-MAs intakt, es handelt sich also weiterhin um eine Korrekturstruktur – keinen Trendzusammenbruch.

Im 4-Stunden-Chart schoss der V-förmige Bounce von 2,78–2,82 Dollar in Richtung Angebotszone bei 3,12–3,15 Dollar, knapp unter dem 200MA.

Der fallende Kanal ist noch ungebrochen, aber ein klares H4-Schlusskurs über 3,15 Dollar könnte die Stimmung von „Dead Cat“ zu einem echten Trendwechsel drehen. Kurzfristig wirken Rücksetzer auf 2,97–3,00 Dollar wie Mean-Reversion-Käufe, solange der 1-Stunden-MACD grün bleibt. Unter 2,90 Dollar? Ändert sich das Spiel schnell. Dann wäre mit einem Liquiditätsabgriff zurück auf 2,82–2,78 Dollar zu rechnen.

Makrofaktoren bleiben relevant. Ein heißerer Verbraucherpreisindex oder starke Arbeitsmarktdaten können den Dollar stärken und XRP nahe 3,12 Dollar deckeln. Geringere Inflation oder lockere Finanzbedingungen könnten Türen in Richtung 3,23+ öffnen. Behalten Sie BTCs 4-Stunden-200MA und ETH/BTC im Blick; sie bleiben die Strömung, die alle Schiffe bewegt.

XRP-Update: Endlich rechtliche Klarheit

Das Wichtigste zuerst: Der SEC-Fall ist vorbei. Nach jahrelangem Hin und Her haben wir endlich regulatorische Klarheit für XRP. Diese Unsicherheit, die über dem Markt hing? Weg.

$crypto Ripple XRP ETF filings updated by multiple firms ahead of SEC deadline; XRP price recovers — Byul (@byul_finance) August 23, 2025

Das ist bedeutender, als die meisten Händler erkennen. Regulatorische Klarheit stärkt nicht nur das Vertrauen der Investoren; sie öffnet auch Türen für Banken, Fonds und Zahlungsunternehmen, die XRP wegen des Rechtsrisikos gemieden haben.

Und ja, genau das ist meiner Ansicht nach der Grund, warum Sie derzeit neue Dynamik in der Kursentwicklung sehen. Klarheit bedeutet Vertrauen. Vertrauen bedeutet Liquidität.

ETF-Anträge beschleunigen sich – ein „gutes Zeichen“

Mehrere Firmen – darunter Bitwise, CoinShares und Grayscale – haben ihre Ripple-XRP-ETF-Anträge nach Rückmeldungen der SEC aktualisiert. Bloomberg-Analyst James Seyffart nannte diese Updates sogar ein „gutes Zeichen“ und einen erwarteten Schritt in Richtung endgültiger Genehmigung.

Warum ist das wichtig? Weil ein XRP-ETF ein Gamechanger wäre. Stellen Sie sich vor: Institutionen müssten XRP nicht direkt verwahren; sie könnten einfach einen ETF kaufen. Das öffnet die Tür für ernsthaftes Kapital.

Die Fristen nähern sich schnell. Die SEC muss bis Oktober reagieren. Könnten wir dieses Jahr eine Genehmigung sehen? Ich würde sagen, die Chancen stehen nicht schlecht, besonders angesichts der zuletzt pro-krypto ausgerichteten Tendenzen.

Und was ist mit Bitcoin und dem Gesamtmarkt?

Es ist unmöglich, über XRP isoliert zu sprechen. Bitcoin gibt die Stimmung für den gesamten Markt vor. Und ehrlich? BTC wirkt im Moment stabil, sogar etwas langweilig, vor dem nächsten Katalysator.

Wir haben auch den Aufstieg innovativer Projekte wie $HYPER gesehen – das schnellste Bitcoin-Layer-2 –, die Schlagzeilen machen. Dieser Wettbewerb könnte breitere Adoptionstrends antreiben, was XRP indirekt ebenfalls hilft.

Bitcoin Hyper ($HYPER) mischt das Spiel auf. Bekannt als das schnellste Bitcoin-Layer-2, zielt es darauf ab, Kosten zu senken und Transaktionsgeschwindigkeiten zu erhöhen. Der Hype? Für Bitcoin und andere Altcoins wie XRP glauben Händler, dass es neue Liquiditätsströme eröffnen könnte. Eines, das man im Auge behalten sollte.

How Bitcoin was feeling before $HYPER came into the picture. 🥱 The Fastest Bitcoin L2 is here to save the day. 🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/leMdxXsv7P — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) August 22, 2025

Für alle, die neu in Krypto sind und nach sicheren Einstiegspunkten oder Ressourcen suchen, empfehle ich stets, vertrauenswürdige Quellen für aktuelle Krypto-Prognosen, die besten Börsen oder auch sichere Kaufmöglichkeiten zu recherchieren. Wissen ist Hebel.

Also, wohin bewegt sich XRP?

Ich sehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass XRP zwischen 3 und 3,65 Dollar gehandelt wird, mit einem möglichen Ausbruch über 4 Dollar, falls ETF-Genehmigungen durchkommen. Auf der Unterseite liegt das Risiko bei rund 2,70 Dollar.

Langfristig? Institutionelle Adoption ist die große Unbekannte. Mit Ripples Partnerschaften und ETFs könnte XRP viele Skeptiker überraschen. Aber bleiben Sie realistisch – Krypto ist volatil. Keine geraden Linien hier.

Und für alle, die Diversifizierung erwägen: Schauen Sie sich Presales und ICOs an oder auch Wallet-Vergleiche, um Bestände sicher zu verwalten. Smarte Investoren blicken über einen einzelnen Vermögenswert hinaus.

Ein seltenes Setup, das man genau beobachten sollte

Die kurzfristige XRP-Prognose ist so stark wie seit Jahren nicht mehr. Rechtliche Klarheit, ETF-Hype, institutionelle Expansion – all das ergibt zusammen ein seltenes Setup. Könnte XRP sich verdoppeln? Möglich. Könnte es monatelang seitwärts laufen? Auch möglich. Deshalb sind Positionsgröße und Geduld entscheidend.

Als jemand, der diesen Markt genau verfolgt hat, sage ich: Achten Sie jetzt darauf, nicht später. Die Puzzleteile fügen sich zusammen, und Gelegenheiten wie diese kommen nicht oft. Und wenn Sie Krypto wirklich über die Schlagzeilen hinaus verstehen wollen, beschäftigen Sie sich mit Börsenvergleichen, Wallet-Guides und soliden Krypto-Prognosen. Bilden Sie sich weiter, dann handeln Sie.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.