2028 : 2 000 Mds $ tokenisés selon Standard Chartered

Pour Résumer

Les actifs du monde réel tokenisés devraient bondir de 35 à 2 000 milliards de $ d'ici à 2028, soit une hausse de 5 600 %, selon Standard Chartered.

Les stablecoins et la DeFi stimuleront cette croissance en renforçant la liquidité et l’adoption.

En 2028, fonds monétaires et actions tokenisées domineront le marché, principalement sur Ethereum, et pèseront chacun 750 Mds $.

La DeFi, moteur d’un nouveau cycle de croissance

Actuellement, la valeur des actifs du monde réèl RWAs hors stablecoins tourne autour de 35 milliards de dollars. Pourtant, Standard Chartered prévoit une croissance de x 57 en seulement trois ans, dans un rapport.

Elle estime qu’un cycle autoentretenu s’est déjà enclenché dans la finance décentralisée (DeFi). En clair, la liquidité attire de nouveaux produits, qui eux-mêmes génèrent encore plus de liquidité. C’est un effet boule de neige qui accélère tout le système.

L’essor des stablecoins ont d’ailleurs préparé le terrain. Ils rendent les transactions plus simples, plus rapides et plus transparentes. Et surtout, ils ont permis à tout le monde d’utiliser la blockchain, pas seulement les initiés.

Acheter ou vendre un actif tokenisé devient presque aussi facile qu’un virement classique. Résultat : les investisseurs, petits ou grands, s’y intéressent de plus en plus.

Mais ce développement ne vient pas de nulle part. Il repose aussi sur un cadre réglementaire en train d’évoluer aux États-Unis.

Le rapport parle du GENIUS Act de 2025, une loi qui encadre les infrastructures blockchain. Il mentionne aussi le Digital Asset Market Clarity Act, qui devrait bientôt apporter plus de sécurité juridique. Ces deux textes veulent rendre les règles plus claires pour tout le monde.

Zoom sur la répartition

Standard Chartered prévoit une répartition équilibrée des 2 000 milliards de dollars à venir.

Environ 750 milliards viendront des fonds monétaires tokenisés, très appréciés pour leur stabilité.

Une autre part de 750 milliards concernera les actions américaines tokenisées, preuve que la frontière entre Wall Street et la blockchain devient de plus en plus fine.

Les 500 milliards restants se répartiront entre les fonds d’investissement et des actifs plus complexes comme le private equity, les matières premières, la dette d’entreprise ou l’immobilier.

Autrement dit, presque tous les types d’actifs sont concernés. C’est la finance traditionnelle, mais en version numérique.

La plupart de ces actifs devraient circuler sur Ethereum. Pour la banque, c’est la blockchain la plus fiable et la plus solide. Son écosystème est vaste, ses smart contracts sont éprouvés, et elle inspire confiance aux institutions, surtout avec son nouveau portail dédié.

Standard Chartered imagine même Ethereum comme l’infrastructure de base de la finance du futur, un peu comme l’internet de la tokenisation.

Des opportunités immenses, mais encore quelques incertitudes

Ce mouvement ouvre des perspectives inédites. Les particuliers auront accès à des actifs jusque-là réservés aux grandes fortunes. Les entreprises pourront lever des fonds plus vite et plus facilement. Et les banques pourront moderniser leurs services tout en attirant une nouvelle génération d’investisseurs. Bref, tout le monde a quelque chose à y gagner.

Mais bien sûr, tout n’est pas simple. Le principal risque, selon Standard Chartered, reste le manque de clarté réglementaire aux États-Unis. Si aucune loi complète n’est votée avant les élections de mi-mandat de 2026, la croissance pourrait ralentir.

En parallèle, la technologie doit encore faire quelques progrès pour suivre le rythme. Les blockchains actuelles sont solides, oui, mais elles doivent pouvoir gérer plus de volume, aller plus vite et surtout mieux communiquer entre elles.

Malgré tout, il faut bien le dire, le mouvement est déjà en marche. Entre la DeFi qui explose, la régulation qui se précise petit à petit, et l’innovation qui avance à toute vitesse, la tokenisation trace sa route sans ralentir.

