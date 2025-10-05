Die SEC steht im Oktober vor 16 Spot-Krypto-ETF-Entscheidungen

Das Wichtigste in Kürze

Im Oktober muss die SEC über 16 Spot-Krypto-ETFs entscheiden – ein historischer Moment für den Kryptomarkt.

Neben Bitcoin stehen auch Altcoins wie Solana, XRP und Litecoin im Fokus.

Besonders Solana könnte durch seine Technologie und Geschwindigkeit punkten.

Eine Genehmigung auch nur eines dieser ETFs könnte enorme Marktbewegungen auslösen.

Der Monat wird von Spannung, möglichen Genehmigungen und hoher Volatilität geprägt sein.

Ich verfolge diese ETF-Saga seit Jahren, und lassen Sie mich Ihnen sagen – diese Runde fühlt sich anders an. Die schiere Menge an Anträgen auf dem Schreibtisch der SEC signalisiert, dass der alte Zyklus aus „Verzögern, Ablehnen, Wiederholen“ endlich Risse bekommen könnte. Lassen Sie uns das Punkt für Punkt aufschlüsseln.

Ein massiver Oktober steht bevor

ETF-Store-Präsident Nate Geraci übertrieb nicht, als er sagte, dass die nächsten Wochen für die Kryptomärkte „enorm“ sein könnten. Sechzehn Spot-Krypto-ETF-Entscheidungen, alle im Oktober gebündelt, sind etwas, das wir so noch nie gesehen haben. Es geht nicht mehr nur um Bitcoin-ETFs. Dieses Mal stehen Altcoins im Mittelpunkt der Diskussion.

🚨ETF MONTH IS HERE! The SEC faces 16 spot crypto ETF decisions in October — NovaDius’ Nate Geraci says the next few weeks could be enormous for crypto markets. pic.twitter.com/WQ26K81pqi — Coin Bureau (@coinbureau) October 4, 2025

Diese Verschiebung ist bedeutend. Sie zeigt, dass die SEC sich nicht nur mit der Institutionalisierung von Bitcoin auseinandersetzt, sondern mit der größeren Frage, ob Mainstream-Investoren Zugang zu diversifizierten Krypto-ETFs mit Vermögenswerten wie Solana und XRP haben sollten. Möchten Sie vergleichen, wo Sie Coins wie diese kaufen können? Unser Vergleich von Krypto-Börsen kann helfen.



Altcoins im Rampenlicht

Die meisten Menschen gehen davon aus, dass ETFs eine Bitcoin-Geschichte sind. Dieser Oktober stellt diese Erzählung auf den Kopf. Unter den 16 ETFs, die auf Entscheidungen warten, haben wir:

Canary’s Litecoin ETF (Frist 2. Oktober)

Grayscale’s Solana- und Litecoin-Trust-Umwandlungen (Frist 10. Oktober)

WisdomTree’s XRP-Fonds (Frist 24. Oktober)

Diese Fristen sind nicht abstrakt. Sie stellen Wendepunkte dar für Coins, die historisch im Schatten von Bitcoin standen. Solana und XRP könnten bei Genehmigung Zuflüsse erleben, die ihre Liquiditätsdynamik über Nacht verändern.

Ich persönlich denke, dass Solana der Coin ist, den man beobachten sollte. Seine Geschwindigkeit und sein Staking-Modell geben ihm eine Geschichte, hinter der Institutionen stehen können. XRP’s Erzählung, obwohl sie durch teilweise rechtliche Klarheit gestützt wird, trägt immer noch Ballast.

Zuerst am Zug: Litecoins Moment

Die erste ETF-Entscheidung gehört Canary’s Litecoin ETF mit einer festen Frist am 2. Oktober. Litecoin steht selten im Rampenlicht, ist aber seit über einem Jahrzehnt im Umlauf und dient als zuverlässiges Testnetz für Bitcoin-Verbesserungen und als zahlungsorientierte Münze.

16 Crypto ETFs Await Final Decision in October, Altcoins Could See Potential Rebound As the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) is set to decide on 16 crypto ETFs, from October onwards will be a "key moment for spot crypto ETFs," these ETFs involve multiple major… pic.twitter.com/wamoSK3Ls1 — Chukwuemeka🔱 (@D_onlyEMMY) September 30, 2025

Denken Sie, dass die SEC ihn genehmigt? Ich neige zu einem vorsichtigen Nein – aber Überraschungen sind möglich. Die Behörde könnte Litecoins Langlebigkeit als Grund sehen, die Tür zu öffnen. Eine überraschende Genehmigung hier könnte den Ton für den Rest des Monats setzen.

Solana & Grayscale’s großer Schritt

Der 10. Oktober bringt uns zu Grayscale’s Versuchen, ihre Solana- und Litecoin-Trusts in ETFs umzuwandeln. Grayscale hat bereits einen bahnbrechenden Gerichtssieg errungen, der die SEC zwang, ihre Haltung zu Bitcoin-ETFs zu überdenken. Dieses Präzedenzfall könnte diesmal Gewicht haben.

Meiner Ansicht nach verdient Solana das institutionelle Rampenlicht. Seine schnellen Transaktionsgeschwindigkeiten und sein wachsendes DeFi-Ökosystem sind unbestreitbar. Aber ETFs betreffen mehr als Technologie – sie betreffen Anlegerschutz und Liquidität. In diesen Bereichen hat Solana noch Arbeit vor sich. Eine Genehmigung wäre dennoch ein riesiger Meilenstein. Selbst die Möglichkeit eines positiven Ergebnisses könnte spekulative Rallyes anheizen. Möchten Sie erfahren, wie Sie Solana kaufen können, bevor institutionelle Anleger einsteigen? Lesen Sie diesen Leitfaden zum Kauf von Kryptowährungen.

XRP’s ETF-Frist naht

Der 24. Oktober wird richtig spannend. WisdomTree’s XRP-ETF steht vor seiner Frist, und dieser Fall ist faszinierend. Einerseits hat XRP eine starke Gemeinschaft, etablierte Liquidität und teilweise rechtliche Siege gegen die SEC. Andererseits ist der Coin noch immer in Kontroversen verwickelt, und eine Genehmigung könnte wie ein Eingeständnis der Behörde wirken.

Ich persönlich denke, dass die SEC hier auf Zeit spielen wird. Aber wenn XRP genehmigt wird, könnte das den Vermögenswert in neue Preisregionen katapultieren. Ich würde mit aggressiven Zuflüssen rechnen, besonders von Institutionen, die bisher an der Seitenlinie standen. Für Investoren, die gerne wissen möchten, wohin sich XRP entwickeln könnte, bieten unsere Krypto-Prognosen detaillierte Szenarien.

Warum 16 ETFs auf einmal wichtig sind

Was diesen Moment einzigartig macht, ist Folgendes: Sechzehn ETFs, alle im Oktober gebündelt, bedeuten, dass die SEC sich nicht mehr hinter endlosen Verzögerungen verstecken kann. Jede Entscheidung wird den Markt beeinflussen. Genehmigungen könnten Zuflüsse und Legitimität auslösen. Ablehnungen könnten kurzfristige Volatilität erzeugen, aber den politischen Druck erhöhen.

Meine Einschätzung? Wir werden keine 16 Genehmigungen sehen. Aber selbst ein oder zwei Erfolge würden einen Paradigmenwechsel darstellen. Es geht um Momentum. Sobald der erste Dominostein fällt, wird es schwieriger, die anderen zu leugnen.

Abschließende Gedanken

Was erwartet uns also, da die SEC im Oktober vor 16 Spot-Krypto-ETF-Entscheidungen steht? Erwarten Sie Volatilität. Erwarten Sie sich täglich ändernde Narrative. Vor allem aber erwarten Sie, dass Krypto wieder im Zentrum der Finanzschlagzeilen steht. Dieser Oktober dreht sich nicht nur um Bitcoin-ETFs – es geht darum, ob Altcoins den Sprung in die institutionelle Legitimität schaffen. Eine einzige Genehmigung könnte die Marktdynamik neu definieren.

Ich lasse Sie mit diesem Gedanken zurück: Schauen Sie nicht nur auf die Schlagzeilen. Positionieren Sie sich klug, sichern Sie Ihre Wetten ab, und denken Sie daran, dass sich im Krypto-Bereich die größten Veränderungen oft dann ereignen, wenn niemand damit rechnet.

