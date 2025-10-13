Tom Lee kauft den Dip bei ETH: BitMine erhöht Ethereum Bestand auf über $12,5 Mrd.

Das Wichtigste in Kürze

BitMine Immersion Technologies hat über 200.000 Ethereum im Wert von 838 Millionen Dollar während eines Marktcrashs gekauft.

Der Bestand der Firma steigt damit auf über 3 Millionen ETH und macht sie zur größten börsennotierten Ethereum-Treasury.

Trotz politischer Unsicherheiten bleibt das Unternehmen überzeugt: Volatilität ist eine Chance, kein Risiko.

Der Kryptomarkt schwankt, die Preise brechen ein – doch nicht jeder verliert die Nerven. Während viele Trader panisch verkaufen, greift Tom Lee mit seiner Firma BitMine Immersion Technologies beherzt zu. Mit einem milliardenschweren Ethereum-Kauf setzt das Unternehmen ein Zeichen des Vertrauens in die Zukunft der Kryptowährung.

BitMine nutzt den Crash als Kaufchance

Als die Kryptomärkte in den letzten Tagen in die Knie gingen, sah BitMine Immersion Technologies seine Gelegenheit. Die Las-Vegas-basierte Firma unter Leitung von Tom Lee nutzte den massiven Preisrückgang, um Ethereum im Wert von rund 838 Millionen US-Dollar nachzukaufen. Insgesamt wurden 202.037 ETH erworben – eine klare Ansage in Zeiten der Unsicherheit. Damit erhöht sich der Gesamtbestand des Unternehmens auf mehr als 3 Millionen ETH, die aktuell über 12,5 Milliarden Dollar wert sind.

Dieser massive Zukauf macht BitMine zur größten börsennotierten Ethereum-Treasury weltweit. Nur der Bitcoin-Gigant Strategy liegt noch vorn. Die Nachricht löste am Montagmorgen einen Kurssprung der BitMine-Aktie (BMNR) um 4,5 Prozent aus. Während viele Investoren den Rückgang als Bedrohung sahen, nutzte Lee die Gelegenheit – getreu dem alten Prinzip: „Buy the dip.“

Tom Lee: Volatilität schafft Chancen

In einer offiziellen Mitteilung betonte Tom Lee, dass die jüngste Marktkorrektur eine seltene Gelegenheit darstellt. „Die Liquidation der vergangenen Tage führte zu einem Preisrückgang bei ETH, den wir konsequent genutzt haben“, erklärte er. Laut Lee habe BitMine in kurzer Zeit über 200.000 ETH erworben, was nun 2,5 Prozent des gesamten Ethereum-Angebots entspricht. Das Unternehmen strebt langfristig an, rund 5 Prozent der verfügbaren ETH zu halten – ein ambitioniertes Ziel, das fast die Dimension staatlicher Reserven erreicht.

Lee sieht Volatilität nicht als Risiko, sondern als Vorteil. „Wenn Märkte überreagieren, entstehen Werte unter dem inneren Preis“, sagte er. Solche Phasen seien ideal für Investoren, die langfristig denken und nicht auf kurzfristige Gewinne aus sind. Sein Motto: „Rabatte auf die Zukunft nutzen.“ Mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 4.154 Dollar pro ETH liegt BitMine nur knapp unter dem aktuellen Kurs.

Politische Spannungen drücken den Markt

Der Hintergrund der jüngsten Preisschwäche liegt außerhalb des Kryptobereichs. Nach einer aggressiven Drohung von Ex-Präsident Trump, hohe Zölle auf chinesische Importe zu verhängen, reagierten die globalen Märkte mit Nervosität. Die Folge war ein massiver Liquidationsschub von rund 19 Milliarden Dollar an Krypto-Positionen. Ethereum fiel kurzfristig auf 3.686 Dollar, bevor sich der Kurs am Wochenende wieder erholte.

Doch die Entspannung kam schnell: Trump relativierte seine Aussagen, und ETH legte innerhalb von 24 Stunden um über neun Prozent zu. Investoren zeigten sich wieder optimistischer, dass keine Eskalation droht. In dieser Phase zeigte sich, wer Geduld und Kapital besitzt – und wer Panikentscheidungen trifft. BitMine gehörte eindeutig zur ersten Gruppe.

$ETH has reclaimed the $4,060 support level. Right now, Ethereum is having a V-shaped recovery, which is a good sign. The next level to reclaim is $4,250 and then bulls will be in control. pic.twitter.com/itW20vge9r — Ted (@TedPillows) October 13, 2025

Markt reagiert positiv auf BitMines Strategie

An der Börse kam die Meldung gut an. Die Aktie von BitMine (BMNR) eröffnete den Handel mit einem Plus von 4,35 Prozent bei 54,75 Dollar. Zwar notiert das Papier noch unter dem Kursniveau vor dem Crash, doch Anleger sehen die aggressive Einkaufspolitik als klares Zeichen von Stärke. Analysten betonen, dass ein Unternehmen, das in einer Schwächephase investiert, Vertrauen in die Zukunft signalisiert.

Auch andere Firmen folgten dem Beispiel. Der Bitcoin-Miner MARA Holdings kaufte während des Einbruchs BTC im Wert von 46 Millionen Dollar. Gemeinsam senden diese Unternehmen eine Botschaft: Die großen Player bleiben im Markt – und sie nutzen Rückschläge, um ihre Positionen zu vergrößern.

Ethereum bleibt im Fokus institutioneller Anleger

Trotz der Turbulenzen am Kryptomarkt zeigt sich, dass Ethereum weiterhin im Zentrum institutioneller Strategien steht. Viele Fonds sehen in der Blockchain-Technologie langfristige Chancen, vor allem im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi) und Smart Contracts. BitMines aggressive Investition unterstreicht diesen Trend. Sie zeigt, dass Ethereum nicht nur als Handelsgut, sondern als Fundament zukünftiger digitaler Infrastrukturen betrachtet wird.

Auch die Aussicht auf das wachsende Ethereum-Ökosystem stärkt die Überzeugung vieler Anleger. Mit steigender Nutzung von Layer-2-Lösungen und institutioneller Integration steigt das Vertrauen in die Netzstabilität und Wertentwicklung. Ethereum hat sich vom reinen Kryptoasset zum Fundament eines neuen Finanzsystems entwickelt – und BitMine will daran überproportional partizipieren.

BULLISH DATA: While retail panicked, institutions poured $3.17B into crypto last week.$BTC led with $2.67B inflows. $ETH followed with $338M inflows. Total inflows YTD: $48.7B A NEW RECORD. THE MARKET SPEAKS LOUDER THAN FEAR. 🔥 pic.twitter.com/8HBUC6vUyk — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) October 13, 2025

Langfristige Strategie zahlt sich aus

Langfristig könnte sich BitMines Strategie als Meilenstein im Umgang mit volatilen Märkten erweisen. Während kurzfristige Händler auf schnelle Gewinne setzen, verfolgt Lee eine klare Philosophie: Geduld schlägt Panik. Indem BitMine in Phasen der Unsicherheit massiv zukauft, sichert sich das Unternehmen nicht nur niedrige Einstiegspreise, sondern auch Marktanteile, die in Zukunft entscheidend sein könnten.

Sollte Ethereum weiter an Bedeutung gewinnen, wird BitMine zu den größten Profiteuren gehören. Mit dem Ziel, 5 Prozent des gesamten ETH-Angebots zu halten, sendet das Unternehmen ein deutliches Signal: Vertrauen in Technologie und Marktstruktur sind langfristig stärker als jede kurzfristige Krise. Diese Haltung könnte künftig als Beispiel für strategisches Handeln in der Kryptobranche dienen.

BULLISH: VITALIK SAYS ETHEREUM HAS GROWN WAY BEYOND ANY NATION’S CONTROL. THIS ISN’T JUST TECH. THIS IS DIGITAL SOVEREIGNTY. POWER IS SHIFTING FROM GOVERNMENTS TO PROTOCOLS. AND $ETH IS LEADING THE REVOLUTION. pic.twitter.com/Ae5z6ANRmz — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) October 13, 2025