Verkehrte Welt: ETF für TRUMP Memecoin bei SEC beantragt

Das Wichtigste in Kürze

Canary Capital hat den ersten Antrag für einen Spot ETF eingereicht, der direkt an Donald Trumps Meme Coin gebunden ist.

Experten zweifeln an einer schnellen Genehmigung durch die SEC, da wichtige Voraussetzungen fehlen.

Sollte der Antrag bewilligt werden, wäre es ein historischer Moment für Krypto und Politik in den USA.

Ein neuer Schritt an der Schnittstelle von Politik und Finanzwelt sorgt für Diskussionen: Der TRUMP Coin. Canary Capital hat einen ETF beantragt, der direkt an Donald Trumps Memecoin gekoppelt ist. Die Entscheidung der SEC könnte weitreichende Folgen für den US-Markt und die Glaubwürdigkeit digitaler Assets haben.

Der erste Antrag für einen Trump Memecoin ETF

Canary Capital hat den ersten Spot ETF eingereicht, der vollständig und direkt an Donald Trumps Memecoin gebunden ist. Der Fonds basiert auf dem TRUMP-Token, der Anfang des Jahres an den Markt ging und seitdem für Schlagzeilen sorgt. Anders als bisherige ETF-Versuche verzichtet Canary auf Umwege über Tochtergesellschaften oder den Einsatz stabiler Anleihen. Stattdessen soll der ETF ausschließlich durch Reserven des TRUMP-Tokens gedeckt sein.

Damit wäre dieser Fonds eine Neuheit an der Wall Street, denn er würde keinen Schutz durch Diversifizierung bieten. Anleger wären damit vollständig den Schwankungen des Meme Coins ausgesetzt, der bereits seit seinem Start hohe Volatilität zeigt. Für Investoren ergibt sich dadurch eine klare, aber riskante Möglichkeit, direkt am Erfolg oder Misserfolg des Coins teilzunehmen.

Zweifel an einer schnellen Genehmigung

Ob die US-Börsenaufsicht SEC den Antrag genehmigen wird, ist jedoch fraglich. Analysten weisen darauf hin, dass ein Spot ETF auf einen nicht regulierten Vermögenswert wie den TRUMP-Coin üblicherweise erst dann genehmigt wird, wenn es mindestens sechs Monate lang ein entsprechendes Futures-Produkt gibt. Ein solches Produkt für Trumps Meme Coin existiert bisher nicht, weshalb Beobachter eher von einer Verzögerung ausgehen.

Eric Balchunas, ein ETF-Analyst von Bloomberg, äußerte sich klar: Ohne Futures-Produkt sei die SEC kaum in der Lage, die Preisfindung und Stabilität zu überprüfen. Dennoch bleibt die Möglichkeit bestehen, dass der Coin später in eine breiter aufgestellte Fondsstruktur aufgenommen wird. Damit würde das Risiko für Anleger reduziert, der direkte Einfluss des Coins auf die Märkte aber ebenfalls abgeschwächt.

I don't know how this gets through tho bc you need to have futures for at least 6mo on an exchange. That doesn't exist as far as I can see. Alt, I could see it in a 40 Act product. — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 26, 2025

Ein politisches Projekt mit Symbolkraft

Der TRUMP-Coin ist nicht nur ein digitales Asset, sondern auch ein politisches Symbol. Donald Trump selbst hat mehrfach betont, dass er Kryptowährungen künftig eine größere Rolle im US-Finanzsystem geben will. Seit Januar verfolgt die SEC eine weniger strenge Linie bei Projekten dieser Art, nachdem die Regierung eine allgemein permissivere Haltung gegenüber Krypto einnahm.

SEC-Kommissarin Hester Peirce erklärte sogar im Februar, dass Trumps Token vermutlich gar nicht in die Zuständigkeit der Behörde falle. Kurz darauf erklärte die SEC in einer allgemeinen Mitteilung, dass Meme Coins keine Wertpapiere seien. Damit entzogen sie sich einer strengen Regulierung, was den Weg für Projekte wie diesen ETF überhaupt erst öffnete.

Marktentwicklung und Risiko für TRUMP Investoren

Trotz der politischen Unterstützung ist der TRUMP-Coin selbst hochriskant. Seit seiner Einführung hat er mehr als 70 Prozent an Wert verloren. Diese Schwankungen sind typisch für Meme Coins, die oft stark von Trends, Humor und öffentlichen Debatten abhängig sind. Ein ETF, der ausschließlich auf einem solchen Token basiert, wäre daher besonders spekulativ.

Für Anleger bedeutet das: Hohe Chancen, aber ebenso hohes Verlustrisiko. Experten warnen davor, solche Produkte mit klassischen ETFs zu vergleichen. Während diese in der Regel ein stabiles Portfolio aus verschiedenen Anlageklassen darstellen, würde der Trump Memecoin ETF allein von der Zukunft eines volatilen Tokens abhängen.

Historische Bedeutung einer möglichen Zulassung eines TRUMP ETFs

Sollte die SEC dem Antrag zustimmen, wäre dies ein historisches Ereignis. Erstmals würde ein amtierender oder ehemaliger US-Präsident mit einem eigenen Coin auf den regulierten Finanzmärkten vertreten sein. Das könnte eine Signalwirkung für weitere politische Akteure haben, die ähnliche Projekte starten wollen.

Darüber hinaus würde eine Zulassung die Grenzen zwischen Politik, Unterhaltung und Finanzwelt weiter verschwimmen lassen. Die Bedeutung wäre weniger finanziell als vielmehr symbolisch: Sie würde zeigen, dass selbst hochspekulative Memecoins einen Platz im offiziellen Marktgefüge finden können. Anleger und Beobachter warten nun gespannt auf die Entscheidung der SEC.

Sen. Chris Murphy: “40% of Trump's entire net worth today is due to these 2 crypto coins that he just launched months ago… All of this money is going straight into his pocket. He is trading U.S. policy to get paid” The most corrupt president in historypic.twitter.com/GVWYOwfvQx — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) May 23, 2025

Korruption hinter dem TRUMP Coin

Besonders umstritten ist der direkte Nutzen, den die Trump-Familie aus dem Coin zieht. Berichten zufolge wurden große Halter des Tokens zu exklusiven Dinnern mit Donald Trump eingeladen – ein Privileg, das normalerweise politischen Großspendern vorbehalten ist. Damit wurde der TRUMP-Coin faktisch zu einem Eintrittsticket in den innersten Zirkel des Ex-Präsidenten. Kritiker sprechen von einem klaren Missbrauch politischer Macht zur privaten Bereicherung, der Marktmanipulation sowie der Korruption.

Ein möglicher ETF würde diesen fragwürdigen Mechanismus nur noch offizieller wirken lassen. Anstatt Anleger zu schützen, könnte die Zulassung den Eindruck erwecken, es handle sich um ein reguliertes und seriöses Produkt. Tatsächlich aber bleibt der Coin für viele Beobachter nichts anderes als ein modernes Betrugsschema.